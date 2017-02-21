自請處分 賀陳旦：處理後續是當務之急
行政院長林全今天說，交通部長賀陳旦曾在蝶戀花遊覽車意外後自請處分，對此，賀陳旦僅表示不便回應人事問題，處理後續是當務之急。
蝶戀花旅行社遊覽車翻覆意外造成33人死亡，行政院長林全今天在立法院表示，交通部長賀陳旦第一時間就表達自責與自請處分態度，但他認為，應等所有事初步釐清後，才會檢討責任。
對此，交通部長賀陳旦今天回覆記者簡訊，他表示，團隊有紀律，個人有倫理，不便回應這個問題。但是他強調，在人事檢討之前，協助蝶戀花罹難者和傷者的後續事宜、保障228旅遊產品的安全是更急迫的工作。1060221
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。