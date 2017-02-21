自請處分 賀陳旦：處理後續是當務之急

行政院長林全今天說，交通部長賀陳旦曾在蝶戀花遊覽車意外後自請處分，對此，賀陳旦僅表示不便回應人事問題，處理後續是當務之急。

蝶戀花旅行社遊覽車翻覆意外造成33人死亡，行政院長林全今天在立法院表示，交通部長賀陳旦第一時間就表達自責與自請處分態度，但他認為，應等所有事初步釐清後，才會檢討責任。

對此，交通部長賀陳旦今天回覆記者簡訊，他表示，團隊有紀律，個人有倫理，不便回應這個問題。但是他強調，在人事檢討之前，協助蝶戀花罹難者和傷者的後續事宜、保障228旅遊產品的安全是更急迫的工作。1060221

(中央社)