世大運棒球決賽在天母 柯P：請居民多體諒
世大運今年8月登場，棒球的決賽場地天母棒球場斥資約1億2000萬元重新整修，今在市長柯文哲、世大運執行長蘇麗瓊、台北市成棒隊見證下對外展示。不過，因周邊居民反對球場燈光、噪音太過擾民，過去天母的球賽只在周末舉辦，屆時若決賽在這裡舉辦，是否又造成民眾抗議？對此柯說，希望大家多體諒。
柯文哲說，世大運就那幾天，比賽還是要打啊，該溝通還是要溝通，但請大家多多體諒。
柯文哲今天在球場還示範投球、內野守備，他笑說，這還是要練習，每次上場表演最怕沒練習，太可怕了，他剛剛也有一球不知道丟到哪去。
世大運執委會表示，60個賽事場館分布於北台灣5縣市，其中包括整建場館53座、新建2座、僅需賽前佈置者5座。截至昨天，已經完工42座（含競賽場館20座、練習場館22座），其餘包括2新建場館，都將在4月底前完工。
(中時)
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