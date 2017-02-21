敦睦遠航3軍艦 25日起巡迴7港開放參觀

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海軍106年敦睦遠航訓練支隊計納編油彈補給艦－磐石軍艦、康定級－西寧軍艦及成功級－張騫軍艦等三艘軍艦。（海軍提供）

海軍106年敦睦遠航訓練支隊計納編油彈補給艦－磐石軍艦、康定級－西寧軍艦及成功級－張騫軍艦等三艘軍艦。（海軍提供）

海軍司令部今日表示，海軍106年敦睦遠航訓練支隊計納編油彈補給艦－磐石軍艦、康定級－西寧軍艦及成功級－張騫軍艦等三艘軍艦，此次任務艦志願役比例達99.3%，希望能藉由此次各港口開放參觀，吸引更多民眾一同前來參觀，並吸引時下有志青年共同加入海軍的行列。

海軍司令部指出，敦睦遠航訓練任務主要在提升支隊官兵遠航作戰能力，並且讓海軍官校與政戰學院應屆畢業學生，藉由遠航期間艦上各項操演訓練，將在校四年所學理論與實務相結合，俾充實艦艇實務工作經驗，同時取得值更官的合格簽證，為日後擔任優秀海軍軍官，奠定良好的基礎。國內航訓各港口開放時間如下：

(1)高雄港：2月25日0900至1500時、2月26日0900至1500時。

(2)安平港：2月28日0900至1500時、3月01日0900至1500時。

(3)馬公港：3月03日0900至1500時、3月04日0900至1500時。

(4)臺中港：3月05日0930至1500時、3月06日0900至1500時。

(5)基隆港：3月08日0900至1500時、3月09日0900至1500時。

(6)蘇澳港：3月11日0900至1500時、3月12日0900至1500時。

(7)花蓮港：3月13日0930至1500時、3月14日0900至1500時。

歡迎全國民眾與學子踴躍參觀，共同享受一場難忘的國防饗宴，並攜帶中華民國國民身分證或可證明國民身分之具照片證件，配合開放時程及現場引導，提早入場，以免向隅。

(中時)