粉絲冒名開IG帳號 吳慷仁PO文要他「這樣做」
「金鐘視帝」吳慷仁，精湛演技擄獲不少粉絲支持，得獎後戲約更是不斷，或許是知名度大漲，也讓網友盜用他的名號創立instagram帳號，對此讓他發文澄清並沒有在用IG，也告知粉絲這非本人使用。
吳慷仁表示早知道該網友冒名創立帳號許久，只不過對方多是轉貼照片，並未侵犯到個人隱私，因此並未想多做干涉，不過後來太多人詢問，讓他不堪其擾才決定講清楚，他表示自己沒有IG帳號，未來或許也不會有，也希望該網友能在名字旁邊，加註自己暱稱或非本人的提醒，讓其他人知道這非本人使用，單純是粉絲好心幫忙轉發照片的帳號。
對於此行徑吳慷仁雖未過度反應，但不少粉絲認為此風不可長，痛批欺騙就是不對的行為，因此不留情的向官方檢舉，這也讓許多不知情的粉絲大嘆害我追蹤這麼久。
(中時電子報)
關鍵字：吳慷仁
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