抗議年改 吳斯懷：「八百壯士」今起圍立院

抗議年金改革不公，退伍軍人團體今起在立法院大門前「埋鍋造飯」，號召「八百壯士」日日圍城。活動副指揮官兼發言人、退役中將吳斯懷表示，政府不可以在軍人犧牲青春歲月後，指控他們是吃垮國家的米蟲，沒有軍人犧牲奉獻，台澎金馬還仍安然建設到今天嗎？怎能把軍人當作免洗筷用過即丟？要求政府正視訴求。

退伍軍人團體表示，「八百壯士圍城」為期至少1個月，如政府無正面回應，將延長至3個月，甚至長期抗戰。前退輔會副主委吳其樑也向軍公教勞喊話，尚未入列者，儘速參加「八年抗戰」，而現在在營之弟兄也應認清事實，「今天的我們，就是明天的他們（指現役軍人）。」

國民黨副主席郝龍斌今天一早在活動前亦到場加油打氣，呼籲各界支持，讓軍公教的尊嚴與權益得到確切保障；退將陳鎮湘、夏瀛洲等人亦到場聲援。

吳其樑也向政府提出8大質問，包括年金改革政府高層欠缺同理心；政府違反信賴保護原則；所得替代率內涵違法亂綱；退休採剝奪性本俸計算無視法律事實；6年停止18％給付違法、違憲；軍保改制20年未建立年金制度；政府未依法撥補、監管機制專業不足，導致基金失衡；並要求軍人退後就業應予法制化。

(中時)