七旬老翁無法解尿 膀胱結石大如雞蛋

高雄市立大同醫院泌尿科主治醫師蔡嘉駿從72歲陳姓老翁膀胱取出大如雞蛋的結石（左，咖啡色），大小一如正常雞蛋（右）。（呂素麗攝）

哇！結石大如雞蛋！高雄市72歲陳姓老翁今天早上起床無法解尿，膀胱脹痛合併裡急後重之感，前往高雄市立大同醫院泌尿科掛急診，醫師檢查後，發現老翁的膀胱已被結石塞滿了，動手術從老翁的膀胱取出一顆大如雞蛋、重約90克的結石；老翁說，他10年前就有排尿困難的情形，初估這顆雞蛋結石應是「歷史悠久」了。

老翁送醫時膀胱已被雞蛋大的結石塞滿，且已造成雙側腎水腫，由於結石太大了，只能利用傳統手術，醫師在老翁的膀胱上開了大約5公分大的傷口，將一顆渾圓的結石取出，老翁經過休養後已「如釋重負」順利排尿了。

收治的大同醫院泌尿科主治醫師蔡嘉駿表示，陳老伯自述10年前即有頻尿、解尿困難情況，近幾年症狀越來越嚴重外，甚至有小便中斷與膀胱疼痛，須要走一走、跳一跳才能解尿順利；由於他有攝護腺肥大的情形，他一直以為因此才引發疼痛，沒想到是結石。

蔡嘉駿說，膀胱結石並不常見，多因膀胱出口阻塞、膀胱憩室或神經性膀胱無力，造成尿液滯留而成。臨床上多為前列腺肥大合併嚴重解尿困難的病人，或有異物及長期留置導尿管的病人較易形成膀胱結石；推測，患者可能因攝護腺肥大造成膀胱出口阻塞，尿液滯留於膀胱導致膀胱結石形成。

蔡嘉駿表示，一般停留在膀胱中的小結石能自然排出體外，如果超過一定體積，則會引起排尿困難、反覆膀胱感染及尿液慢性滯留，進而形成更多、更大的結石，此外病人的體質、細菌感染、飲食和尿液的酸鹼值也是形成結石的原因之一。

也是泌尿科醫師的大同醫院院長吳文正建議，如果沒有特殊疾病限制飲水量，民眾每天應攝取至少2000c.c.水份，養成良好的排尿習慣，且勿攝取過多鹽分；若有長期留置尿管、反覆泌尿道發炎及排尿障礙者宜定期回診。

(中時)