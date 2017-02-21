北市擬推共享停車位 柯P也想當包租公
北市府擬推「共享停車位」，鼓勵民眾把自家閒置的車位拿出來出租。市長柯文哲今表示，這項政策有兩個原則，就是稅不動或是要比現在低，另外就是隱私問題，這兩個部分要再討論；而如果開始推動，第一階段會先從上班大樓開始做，第二階段才是私人住家。
柯文哲先前接受電視台專訪時透露，北市府現在有個創新做法，要推出共享停車位，民眾可以把家裡空著的停車位拿出來租。不過有人質疑，雖然立意良好，但恐有繳稅問題，或是管理上的難度。
柯文哲今受訪表示，這跟財政局交代過，如果要推共享停車位，不應該動到現在的稅制，如果要動，也必須比現在低，所以稅不是問題；但是，隱私部分確實比較麻煩，這還要再研發討論。
媒體詢問，柯自己有2個停車位空著，要不要出租？柯坦言，他不開車，但買房子時就有2個車位，所以很想租出去。不過，如果要推新政，要先從上班大樓開始，第二階段再進展到住宅。
另外，今本報獨家報導貓纜漲價1年，遊客量銳減。柯文哲也回應說，台北的旅遊要邁向精緻化，要請產發局統計當地商家的營業額這1年來是否減少，否則如果只是來一堆人，但是吵鬧鬧、價格低，不是辦法，應該更高品質、高價位。
(中時)
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