機捷開通新景點》百年西式紅樓品午茶 看新銳藝術家飆創意

百年歷史紅樓「中壢燃藜第」仿造英國19世紀中後期殖民樣式建造。（林宜靜 攝）

喝咖啡是種文化、是種態度！在什麼地方喝咖啡也很重要！可曾想過在百年巴洛克建築裡啜飲拿鐵的感覺嗎？機場捷運開通了，拉近了雙北和桃園間的距離！機捷沿線處處有景點，桃園縣觀光局推薦「中壢燃藜第」來品歷史，目前這座紅樓改建成中西氛圍的特色咖啡廳，保留了古建築之美、南法裝潢、美味餐點、定期藝文展演，這裡成為了中壢文創新基地。

百年紅樓裡，陽光自然灑落，不管什麼角度都超好拍。（林宜靜 攝）

紅樓古牆外，看得到春櫻繽紛，好不浪漫！（林宜靜 攝）

●1910年的紅樓 成都市叢林小確幸

搭機捷來到A21環北站，不遠處就能發現一棟2層樓的紅色鼓樓，在高樓相間的都市水泥中格外顯眼！初春櫻花綻放、翠綠葉子點綴、紅樓外是諾大的三合院，當陽光灑落在戶外時，光影交錯，中西兼併的美感讓人彷彿進入了時光隧道裡！

「House Café」的明亮建築、充滿農村風情的特色飾品、加上特色菜單，這裡每到假日總是人潮滿滿，等著來此拍照、品美味料理。（林宜靜 攝）

可別小看這座紅樓呢！紅樓是中壢著名的劉氏古厝燃藜第的附屬建築物，是由劉氏先祖興橋公於1910年代所興建，紅樓的建築樣式神似英國人因應殖民地印度的風土氣候所發展。爾後於19世紀中後期普及於東南亞、以及台灣、大陸與日本的陽台殖民地樣式建築，據稱採用進口紅磚營建，應為模仿其造形的擬洋樓建築。

House Café的戶外區，享受大片綠意與陽光，啜飲一杯咖啡好不愜意。（林宜靜 攝）

至於為何會命名為「燃藜第」呢？這可是有典故的，「燃藜第」的堂號是以目錄學之祖為宗，藜是一種植物，古人當作燃料，用作照明，可以傳火徹夜，後人用「燃藜」喻為夜讀。劉氏祖先以「燃藜」為堂號，意在勉勵子孫「勤學」。

春暖花開的天氣、陽光露臉，來到「House Café」各角落，不管室內、室外都好拍！（林宜靜 攝）

●House Café進駐 打造中壢藝文新創點

為活化古蹟，桃園縣政府過去也將紅樓承租給客家餐廳業者，然近年來文創風盛行，這個紅樓現在由 House Café 經營團隊接手，保留原始紅樓的古樸雅緻韻味，兩旁挑高空間黑色鐵皮屋打造的法歐料理餐廳。明亮建築、充滿農村風情的特色飾品、加上特色菜單，這裡每到假日總是人潮滿滿，等著來此拍照、品美味料理。

二樓陽台上保留紅磚與石柱的歲月洗禮痕跡，伴隨著夕陽西下，在此悠閒砌上一壺茶，靜靜品味這屬於個人的美麗風景。（林宜靜 攝）

春暖花開的天氣、陽光露臉，來到「House Café」各角落，不管室內、室外都好拍！二樓陽台上保留紅磚與石柱的歲月洗禮痕跡、加上陽台外的櫻花盛開，伴隨著夕陽西下，在此悠閒砌上一壺茶，靜靜品味這屬於個人的美麗風景。

走到咖啡廳後方，眼前所見的是一大片綠意盎然，和風吹拂、白色小花點綴，還有一個石製小橋，讓人彷彿進入印象派大師莫內的名畫裡！（林宜靜 攝）

走到咖啡廳後方，眼前所見的是一大片綠意盎然，和風吹拂、白色小花點綴，還有一個石製小橋，讓人彷彿進入印象派大師莫內的名畫裡！拿起陽傘、襯托著藍天白雲，鏡頭下裡的你都是電影主角！

這裡也保留日據時代的「防空洞」（左），沿著階梯走下去，又是另一個不同的風景！（林宜靜 攝）

除賞美景外，戶外還能來個小小探險，據店長所述，花園裡不時還會有超可愛的小松鼠出沒，此外這裡也保留日據時代的「防空洞」，沿著階梯走下去，又是另一個不同的風景！

香濃拿鐵搭配手工磅蛋糕，不過甜的蛋糕裡吃得到健康與自然。（林宜靜 攝）

●歐法風情兼具 品味浪漫下午茶

要經營一家咖啡廳，除了外觀，最重要的就是美味的料理了！House Café是以結合法國、義大利的歐法料理為特色。想要看見不一樣的義大利，就要從日常家庭餐桌上精彩美味佳餚開始，餐點上有披薩、排餐、及商業午餐等。初春的午後，建議來杯香濃拿鐵搭配手工磅蛋糕，不過甜的蛋糕裡吃得到健康與自然，提神的拿鐵為疲憊的旅人補充精力為接下來的旅程做好準備

餐廳裡的裝潢充滿的是迷人的南法風情，藏在書店、餐廳、甜點舖和市集裡，在這裡也能發現古早味的打字機、磅秤、各式鮮果等。（林宜靜 攝）

不同於餐飲走的義大利風，餐廳裡的裝潢充滿的是迷人的南法風情，藏在書店、餐廳、甜點舖和市集裡，在這裡也能發現古早味的打字機、磅秤、各式鮮果，濃濃的鄉村風情讓人感到愜意又自在！

配合機捷通車，「House Café」2樓的藝文空間展出藝術家劉家瑋為捷運所創作的公共藝術。（林宜靜 翻攝）

●看新銳藝術家展覽飆創意 機捷小旅驚喜不斷

值得一提的是，拍照過癮、吃飽喝足後，不妨也來到2樓的House Café藝廊參觀。過去曾是廣告人的店長為鼓勵年輕藝術家，定期會有藝文展覽、講座、音樂會、電影播放等，暫且忘卻工作、求學壓力，讓豐富的藝文滿足我們的心靈！

初春午後，遊客在百年紅樓戶外尋找小松鼠蹤跡，好不樂活！（林宜靜 攝）

趁著機捷開通，不妨來趟桃園小旅行吧！有古蹟品歷史、彩繪村尋童趣、特色美味小吃、觀光工廠一籮筐！桃園的私房景點說不完，等待旅人自己來嘗鮮！緊接著就是「二二八」4天連假了，趁著在2月底機捷開放免費團體試乘，不妨相約好友來趟機捷小旅行！用美景、美味、美照記錄屬與我們自己的旅遊回憶！

(中時電子報)