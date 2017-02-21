越南購俄2艘獵豹艦 因應南海局勢
越南於2013年向俄羅斯訂購2艘獵豹級護衛艦，雙方預計將在今年年中交付。因應南海緊張和複雜局勢，越南不斷提升海軍實力。
越南「民智報」新聞網站今天引述俄羅斯媒體報導，俄羅斯澤列諾多爾斯克船廠（Zelenodolsk）將在今年中期完成這2艘獵豹3.9級（Gepard - 3.9）護衛艦的所有測試相關作業，再把船隻交付給越方。
這是第2次越南向俄羅斯訂購獵豹級護衛艦，雙方於2005年簽訂第1項合約，俄方為越南海軍建造2艘獵豹級護衛艦，並於2011年完成交艦工作，交付越南海軍使用。
據報導，獵豹3.9級護衛艦排水量2200噸，配備現代化飛彈和火砲系統，主要用於獨立或者參與任務部隊打擊水面艦艇、潛艇以及空中目標，同時執行護航以及巡邏等任務。
因應南海緊張和複雜局勢，越南近年來不斷提升海軍實力，陸續將多艘船艦投入服役，尤其是2009年向俄羅斯訂購的6艘基洛級潛艦，至今已完成交貨。1060221
(中央社)
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