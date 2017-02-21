麥馬斯特敢挑戰權威 與川普互動成焦點

美國總統川普今天提名陸軍中將麥馬斯特為新任國家安全顧問。麥馬斯特以坦率直言、敢於挑戰上級著稱，他與川普當家的白宮如何互動，引人關注。

路透社報導，原國家安全顧問佛林（Michael Flynn），因在川普就職前與俄羅斯大使談論美國制裁問題並就此事誤導副總統彭斯，相關新聞曝光後已在13日去職。

麥馬斯特（Herbert Raymond McMaster）是一名備受推崇的軍事戰術家與戰略思想家，川普找他接任國家安全顧問讓部分觀察家感到意外。觀察家好奇，陸軍生涯以質疑權威著稱的麥馬斯特，要如何與一個不喜歡被批評的白宮打交道。

其中一個可能很快就會讓川普與麥馬斯特產生歧見的課題便是俄羅斯。麥馬斯特與美國國安機構有相同的共識觀點，認為俄國是美國的威脅與競爭敵手；而退役陸軍中將的前手佛林，對俄國則偏向視其為潛在地緣政治夥伴。

54歲的麥馬斯特畢業於西點軍校，並擁有北卡羅來納大學教堂山分校美國歷史博士學位。他並名列時代雜誌2014年百大影響力人物，有部分原因是他敢於對抗體制。

麥馬斯特是一個戰場老手，他在1991年第一次波灣戰爭時，指揮美軍第2裝甲騎兵團（U.S. 2nd Armored Cavalry Regiment）一支小部隊，在地圖標為「73東面」（73 Easting）的地方，摧毀數量遠較自身龐大的伊拉克共和衛隊而聲名大噪，並因而獲頒銀星勳章。該役被許多人認為是二次大戰以來最大規模的坦克會戰。

法新社報導，川普原先找退役海軍中將哈沃（Robert Harward）接替佛林，但遭哈沃婉拒。

麥馬斯特另以批評美軍處理越戰，以及2005年於伊拉克北部的指揮表現等事跡廣為人知。他在伊拉克塔阿法（Tal Afar）的經驗，很可能對不久後準備奪回摩蘇爾（Mosul）的美國與盟國部隊有用。

川普形容麥馬斯特為「擁有極棒天賦與絕佳經驗的人才」，並說麥馬斯特「在軍事領域廣獲所有人推崇，很榮幸能請到他出任」。

麥馬斯特最近的職務，是擔任位於艾尤提斯堡（Fort Eustis）的美國陸軍訓練與準則司令部（US ArmyTraining and Doctrine Command）副指揮官。（譯者：中央社陳亦偉）1060221

(中央社)