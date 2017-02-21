一例一休 藍民調：近6成認政府要負責

我要評比

中國國民黨今天公布「一例一休」最新民意調查，47.5％民眾不滿一例一休政策，42.7％民眾認為民主進步黨立法院黨團要負最大責任，近6成民眾認為政府要負最大責任。

國民黨文化傳播委員會副主任委員洪孟楷上午舉行記者表示，這是一例一休上路50天的民調。

民調結果，47.5％不滿一例一休、20.1％滿意；一例一休實施後，造成哪種影響結果最深？52.9％認為造成勞工薪水減少、雇主成本提高與消費者物價上漲；23.4％認為減輕勞工負擔。

洪孟楷說，政府貿然推行一例一休，造成勞工、雇主與消費者三輸。

據民調，立法院修法過程造成勞工團體很大抗爭，42.7％認為民進黨團要負最大責任，6.7％認為國民黨團要負責，兩黨團都要負責占18.4％；此外，一例一休影響，59.8％認為政府要負最大責任，18.8％認為企業要負最大責任，認為勞工需負責僅2.7％。

民調是委託全國公信力民調公司於17日到19日對設籍台灣地區滿20歲以上合格選民調查，成功樣本數為1081份，在95％信心水準下，最大誤差應不超過正負2.98個百分點。1060221

(中央社)