萬金石馬拉松 超銅摘銀企圖心旺
新北市政府宣告2017新北萬金石馬拉松的賽事品質、競賽規範，將超越國際田徑總會（IAAF）銅標，朝更高的銀標邁進。此外，今年還首次舉辦馬拉松博覽會，特展選在市政大廳。
新北市政府表示，萬金石馬拉松連續3年獲國際田徑總會（IAAF）「銅標 (BRONZE) 」認證，2017年將以「銀標 (SILVER)」規格打造，賽事品質更勝以往，所有競賽規範，將以銀標籤標準籌備辦理。
體育處指出，今年賽事將向國際田總申請銀標審查，希望2018年的萬金石馬拉松，一舉超越銅標，登上IAAF銀標級的賽事。
另一方面，新北市府教育局萬金石馬拉松博覽會今天揭幕，現場並發表萬金石博覽會限定版跑衣，整體風格以萬金石馬拉松的精神象徵「女王頭」為主，期望創造出全新賽事視覺。
會中邀請台灣越野達人鄧維富、抗癌鬥士馬拉松選手吳珍珠，及萬金石馬拉松官方配速員Kevin，3名知名跑者分享自己的跑步哲學。
萬金石馬拉松特展為博覽會暖身，回首14年來，從西元2003年至2016年萬金石馬拉松的賽事經典，展出當時衝線畫面、獎牌、紀念衣等物。
2017新北市萬金石馬拉松，首次跨界邀請知名平面設計師方序中操刀設計跑衣，讓萬金石馬拉松不僅是馬拉松盛會，同時結合在地觀光、藝術及文創，讓運動不再只運動，也可以很藝術、很時尚。
教育局表示，當年的熱血悸動歷歷在目，邀請全國民眾一起到新北市府，參訪為期45天的展覽，細細回味過往賽事的感動時刻，也體驗萬金石美麗的北海岸風光虛擬及環景實境。
萬金石競賽分組為馬拉松（42.195公里）、迷你馬拉松（14公里）、快樂馬拉松（7公里）。預定於3月19日舉行賽事。1060221
(中央社)
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