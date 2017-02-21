調降基層教師講座鐘點費 全教總批歧視

全教總今天表示，學校機關邀講座授課，應該看「效能」，學歷不應是考量重點，若認為教授、研究人員等才值得給較高鐘點費，等於公然歧視基層軍公教。

媒體報導，行政院人事行政總處研擬「軍公教人員講座鐘點費支給辦法」草案，將公立大學院校教授、中研院研究人員講座鐘點費，從每節新台幣1600元調高為每節2000元；但反向將中小學老師鐘點費從1600元砍成600元，如中小學教師在本校或同縣市學校演講，就不得支領鐘點費。

全國教師工會總聯合會表示，若認為教授、研究人員等才值得給較高鐘點費，等於公然歧視基層軍公教人員，而認為基層軍公教人員不值得給較高鐘點費，奉獻工作以外的智慧心力都是應該的，就像認為「萬般皆下品，唯有教授高，基層軍公教，做死都應該」，這兩大謬誤等同開時代倒車。

對於機關、學校邀講座授課，全教總認為，應該要看「效能」，講座的學歷不應是考量重點，只用學歷做為鐘點費標準，不考慮效能或專長的規定，顯然和實際需求大相徑庭，也違背時代趨勢，且基層軍公教的智慧財產也不應任由壓榨。

全教總也呼籲，人事行政總處不應企圖壓榨基層軍公教的勞力和心力，應公開表示該草案的修訂是錯誤，並對造成基層軍公教受歧視、不被尊重一事道歉，並希望未來擬定「講座鐘點支給辦法」時，應考量機關的需求，不得有歧視性標準。1060221

(中央社)