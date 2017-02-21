官員指示撤葉匡時文章？外交部：誤會
前交通部部長葉匡時上午在臉書表示，外交部發行的英文刊物台灣評論（Taiwan Review）上，因「上面」要求他把所有有關我的評論都刪除；他批，「這是誰的小鼻子小眼睛決定」。外交部國傳司司長張國葆電訪時澄清是一場誤會，下期會刊載。
葉匡時隨後也在臉書上表示，剛才Taiwan Review 的主管來電解釋說，是一連串溝通誤會造成，決定修正原議，刊登我名字及有關高鐵之評論；「知錯能改，善莫大焉」。
張國葆指出，負責訪問葉匡時是特約記者，但溝通上出現問題，造成一連串的誤會，他已經親自致電給葉匡時說明；他還說，他與葉匡時是大學同學。
葉匡時接受電訪時也說，這件事情就是一個誤會，他不便再多說什麼，因為這裡面還牽涉外稿；他的文章也會在下期出刊。
他說，現在很多單位的官員都很「嘴硬」，所以對於外交部第一時間解釋值得鼓勵。
(旺報)
關鍵字：葉匡時、外交部、Taiwan Review
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。