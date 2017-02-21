官員指示撤葉匡時文章？外交部：誤會

前交通部部長葉匡時上午在臉書表示，外交部發行的英文刊物台灣評論（Taiwan Review）上，因「上面」要求他把所有有關我的評論都刪除；他批，「這是誰的小鼻子小眼睛決定」。外交部國傳司司長張國葆電訪時澄清是一場誤會，下期會刊載。

葉匡時隨後也在臉書上表示，剛才Taiwan Review 的主管來電解釋說，是一連串溝通誤會造成，決定修正原議，刊登我名字及有關高鐵之評論；「知錯能改，善莫大焉」。

張國葆指出，負責訪問葉匡時是特約記者，但溝通上出現問題，造成一連串的誤會，他已經親自致電給葉匡時說明；他還說，他與葉匡時是大學同學。

葉匡時接受電訪時也說，這件事情就是一個誤會，他不便再多說什麼，因為這裡面還牽涉外稿；他的文章也會在下期出刊。

他說，現在很多單位的官員都很「嘴硬」，所以對於外交部第一時間解釋值得鼓勵。

(旺報)