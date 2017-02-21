趙又廷吐家中低氣壓 因楊冪挨高圓圓罵

趙又廷以《三生三世十里桃花》再翻紅，更被讚是「整容般的演技」。（圖／取材自電視劇三生三世十里桃花微博）

高圓圓也是《三生三世十里桃花》粉絲，夫妻倆會一起追劇。（圖／本報系資料照片）

趙又廷與楊冪合作的電視劇《三生三世十里桃花》叫好又叫座，其中原因定裝照不被網友看好的趙又廷，在劇中以精湛演技大獲好評，趙又廷由黑轉紅，老婆高圓圓也是該劇粉絲，入戲頗深的她還會為楊冪飾演的素素抱不平，罵趙又廷對素素太壞。

趙又廷以《三生三世十里桃花》再翻紅，更被讚是「整容般的演技」，趙又廷接受陸媒專訪時，開心演技被肯定，爸媽也都稱讚他表現得很好，而嬌妻高圓圓也是該劇的粉絲，夫妻倆也會一起追戲，當高圓圓看到「素素」太委屈時，趙又廷還會因此挨罵，甚至家中還有一點低氣壓「圓圓會覺得我對素素太壞了，怎麼那麼不了解女人。」

而拍吻戲時，趙又廷突要求要先去刷牙，讓楊冪尷尬直呼「刷什麼牙啊」，對此，趙又廷笑說，這是他拍戲的習慣，趙又廷認為應該把自己打理好，再接觸對方「比較尊重、有禮貌」，字裡行間中也透露趙又廷對拍戲的堅持與貼心舉動。

(中時電子報)