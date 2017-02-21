2月21日中視午間新聞搶先看
今天2月21日的中視午間新聞搶先看：
《禁宰延期 禽流感大失控! 7天禁宰再延長?》
禽流感疫情蔓延，家禽禁宰禁運7天政策已過4天，中央疫情應變中心將觀察疫情變化及病毒檢驗結果，星期四下午將公布禁運、禁宰日期是否延長。
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《大屯火山 岩漿庫1/4北市大! 大屯山恐爆?》
學者證實，新北市金山、萬里地底下逾20公里處有岩漿庫，面積約1/4個北市大小，正式確認是「活火山」，一旦爆發，北市最大將面臨芮氏規模6以上地震，危及北部核電廠安全
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《屁孩佔廁 4學生躲廁所逃票 母背子苦等20分》
普悠瑪上八堵到松山區間4名學生逃票，鎖在博愛廁所不出來，當時有一名媽媽背著小孩需要使用，在門口等了近20分鐘，松山站一到看見好幾名學生蜂擁而出。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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