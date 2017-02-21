拒絕府方對話機制？挺同團體：從未放棄溝通
婚姻平權爭議持續延燒，蔡英文總統18日會見正反陣營，承諾由副總統陳建仁以總統府層次成立雙邊對話平台，邀雙方入府溝通。但由多個挺同團體組成的「婚姻平權大平台」昨晚發表聲明，沉痛表示雖理解並感謝蔡英文搭起橋樑的誠意，但「不具平等溝通又無民主正當性的對話機制，既無用又有害」，遭外界解讀為拒絕參與府方承諾的對話機制。
婚姻平權大平台今天澄清，推動婚姻平權過程中，願竭盡所能進行各種形式溝通，儘管一次次面對傷害同志的各種言論、遭遇暴力與歧視，從未放棄與社會對話，唯有讓更多人理解同志生命，台灣才能真正成為共融共存的社會。
婚姻平權大平台重申，感謝蔡英文總統願站在國家元首高度，聆聽並表達理解同志的生命故事，並邀雙方開啟對話。完全認同對話的重要性，也願意參與任何能促進社會進步的對話，但前提是立基於平等、公開、民主的基礎之上。
聲明最後提出對話將秉持的3大原則：同志家庭與伴侶不能等，每一天生命都在逝去；婚姻不只是平等法律保障，更是重要的社會文化，因此我們堅持修民法；現存於社會對於同志的不實謠言與污名，政府必須負起澄清與教育的責任。
(中時)
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