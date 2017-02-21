攀附王永慶女婿名聲行騙 假緬甸代表起訴

我要評比

男子余政忠、羅群耀疑攀附王永慶女婿、設計師方國強名聲，成立「台北經濟貿易中心-緬甸代表處」，以仲介來台打工為由詐騙緬甸勞工300萬元，另偽造德朗公司香港匯豐銀行歐元5億元，誘騙某企業投資歐元50萬元未遂。台北地檢署今日依詐欺等罪，起訴余、羅共5名被告。

方國強曾為此發聲明，表示並不認識余政忠，與羅群耀僅有點頭之交，對2人犯行毫不知情，為杜絕各方疑慮，將對余、羅提出刑事告訴自清。

起訴指出，余政忠、羅群耀去年7月成立「台北經濟貿易中心-緬甸代表處」(TAIPEI ECONOMIC&TRADE CENTER LIMITED(TETC))，以「緬甸代表處」名義租用台北世界貿易中心國際貿易大樓為辦公室，誆稱該代表處為緬甸聯邦共和國政府就緬甸勞工輸出的唯一授權單位。

余政忠冒充代表處人員詐騙國內外勞仲介業者，成功得手300萬元，但業者遲遲等不到緬甸勞工來台，才知受騙。

此外，余政忠另向國內銀行吹噓可協助銀行在緬甸設立分行，及從事緬甸國內交通等工程開發融資業務，藉以騙取銀行簽定投資備忘錄，以遂行後續不法犯行。

余政忠、羅群耀見國貿大樓有多家知名企業設有辦公室，乃以德朗公司名義，對該等企業公司訛稱德朗公司已獲得「台北經濟貿易中心-緬甸代表處」同意取得緬甸地區賓士汽車代理權，並偽造德朗公司香港匯豐銀行歐元5億元 (換算新台幣約178億1,089萬元)資力證明，欲誘騙某企業投資歐元50萬元 (換算台幣約1,781萬元)但未遂。

調查局獲報後向外交部亞東太平洋司查證，緬甸駐台機構是「緬甸聯邦共和國駐台北貿易辦事處」，並非余政忠設立之「台北經濟貿易中心-緬甸代表處」，關於我國與緬甸之勞務合作亦未透過任何仲介或其他授權機構。

(中時)