廣東發現H7N9病毒變異株
中國大陸廣東省疾控中心在兩例人類感染H7N9病例中發現H7N9病毒變異株。專家說，這會導致禽類更容易發病、死亡。
南方都市報今天報導，今年1月，廣東省疾病預防控制中心對兩例人感染H7N9病例分離到的病毒分別進行了基因測序分析，發現在該兩株病毒的血凝素連結(月太)位置發生了基因插入性突變。
報導引述專家說，病毒突變後，會導致禽類更容易發病、死亡，但研究表明，病毒目前的變異並不會提升它感染人的能力。
報導指出，H7N9病毒屬A型流感病毒，其主要特徵之一就是容易發生基因重配和突變，有些突變可能導致病毒對人的感染力、毒力及人際傳播能力增強。
中國大陸發現H7N9病毒出現基因突變後，對現有的克流感、瑞樂沙等抗病毒藥物具抗藥性。衛生福利部疾病管制署20日表示，已緊急從日本專案進口新型抗病毒藥物，因應疫情變化。1060221
(中央社)
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