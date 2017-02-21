藍委成立南美3國友好協會 盼更實質交流

國民黨立委許毓仁今天說，成立與阿根廷、巴西、智利國會友好協會，是希望台灣能在既有基礎上，建立更實質的交流；同時成立與波羅地海三國國會友好協會，是盼能展開新交流。

許毓仁今天在立法院舉辦「中華民國與阿根廷、巴西、智利國會議員友好協會」成立大會暨「中華民國與波羅的海三國（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛）國會議員友好協會」成立大會，包括外交部次長吳志中、僑務委員會副委員長呂元榮、立法院秘書長林志嘉等，皆受邀出席。

許毓仁在致詞時表示，阿根廷、巴西、智利這三個國家在文化、經濟、水準都是實力最強的國家，且常負責協調中南美洲與其他國家的事務，台灣現有的邦交國也都來自拉丁美洲，一向也與中南美洲保持友好的關係，在未來全球化的趨勢底下，拉丁美洲是不可忽視的新興力量與市場。

許毓仁說，波羅的海三國包括愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛，這三國則是對於人才、投資、以及新創事業為核心的國家；今天成立這兩個友好協會的目的，是希望台灣與阿根廷、巴西、智利這南美三大國，在既有的良好基礎上能夠建立更實質的密切的合作關係，並能與波羅的海三國展開新交流。

吳志中表示，許毓仁所籌組的這兩個友好協會，將會進一步強化與這些國家的國會交流，增加實質的關係；波羅的海三國是以科技著名的，中華民國在這裡簽有科技合作協定，許毓仁本身是科技出生的，相信在許毓仁的帶領之下，也會產生很好的互動。

吳志中說，外交並不是只有觀光的關係，也包含民間合作與經濟貿易，而國會外交在未來是非常重要的，因為大家都知道中華民國的國際情況比較艱困，他相信國會外交是外交部在與各國交流中，很重要的支柱。1060221

(中央社)