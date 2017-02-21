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大陸能造濱海戰鬥艦？ 阿布達比防務展透玄機

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大陸造船貿易公司在阿布達比防衛展上出現類似美國獨立級濱海戰鬥艦的模型。(圖/詹氏防衛網)

正在阿拉伯聯合大公國進行的阿布達比防衛展(IDEX)上，中國大陸造船貿易公司（CSSC）展出了一種三船體巡邏艦的概念模型，廠商並且說明，這是為中共海軍（PLAN）所設計的版本，外型與性能都令人聯想到美國獨立級濱海戰鬥艦。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，這型三船體巡邏艦排水量2,450噸，長度142公尺，寬度32.6公尺，巡弋速度25 節，極速可達30~35節，巡弋耐久性為30天。CSSC官員表示，該船是水泵噴射式，主機由柴油引擎驅動「船用電力推進系統」，也就是柴油機發電，由電動馬達做為主要動力。官員稱這型船並不使用複合動力。

CSSC
外型很像沱江級的雙船體巡邏艦，不過中共海軍對此船沒意願購買，設計它難道只為興趣？還是某種示威?（圖/詹氏防衛網）

在武裝方面，三體船有1門76公釐口徑主砲，垂直發射器16或32具，另有8支反艦飛彈發射器，也有兩個近迫系統(快炮或是飛彈)，和類似直升機機庫的空間。與美國獨立級濱海戰鬥艦相比，獨立級標準排水量2176 噸，全長127公尺、全寬31.6公尺，航速50節，但是獨立級武裝貧弱，僅有1門57公釐口徑主砲、近迫的海公羊飛彈/方陣快炮，計畫安裝的魚叉飛彈還在測試中。兩者相比大陸的三體艦尺寸稍大，武裝較強，配備也較多樣。

除了大陸版的獨立級濱海戰鬥艦以外，在同一個展間裡CSSC還披露了一型700噸雙體快速攻擊艦（FAC）。它也用一具76公釐口徑主砲、四具反艦飛彈發射器。從外型、尺寸、武裝都很類似。中華民國海軍正在量產的迅海艦沱江級，不過CSSC的官員卻表示，中共海軍對此型船沒有興趣，也沒有計劃建造。

(中時電子報)

文章來源：IDEX 2017: Chinese Navy to acquire new trimaran hull frigate

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關鍵字：阿布達比三體船濱海戰鬥艦沱江
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