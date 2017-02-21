大陸能造濱海戰鬥艦？ 阿布達比防務展透玄機
正在阿拉伯聯合大公國進行的阿布達比防衛展(IDEX)上，中國大陸造船貿易公司（CSSC）展出了一種三船體巡邏艦的概念模型，廠商並且說明，這是為中共海軍（PLAN）所設計的版本，外型與性能都令人聯想到美國獨立級濱海戰鬥艦。
詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，這型三船體巡邏艦排水量2,450噸，長度142公尺，寬度32.6公尺，巡弋速度25 節，極速可達30~35節，巡弋耐久性為30天。CSSC官員表示，該船是水泵噴射式，主機由柴油引擎驅動「船用電力推進系統」，也就是柴油機發電，由電動馬達做為主要動力。官員稱這型船並不使用複合動力。
在武裝方面，三體船有1門76公釐口徑主砲，垂直發射器16或32具，另有8支反艦飛彈發射器，也有兩個近迫系統(快炮或是飛彈)，和類似直升機機庫的空間。與美國獨立級濱海戰鬥艦相比，獨立級標準排水量2176 噸，全長127公尺、全寬31.6公尺，航速50節，但是獨立級武裝貧弱，僅有1門57公釐口徑主砲、近迫的海公羊飛彈/方陣快炮，計畫安裝的魚叉飛彈還在測試中。兩者相比大陸的三體艦尺寸稍大，武裝較強，配備也較多樣。
除了大陸版的獨立級濱海戰鬥艦以外，在同一個展間裡CSSC還披露了一型700噸雙體快速攻擊艦（FAC）。它也用一具76公釐口徑主砲、四具反艦飛彈發射器。從外型、尺寸、武裝都很類似。中華民國海軍正在量產的迅海艦沱江級，不過CSSC的官員卻表示，中共海軍對此型船沒有興趣，也沒有計劃建造。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。