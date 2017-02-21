探視800壯士 郝龍斌：不得不抗爭

宣布參選中國國民黨主席的國民黨副主席郝龍斌，今天上午到立法院大門探視800壯士行動表示，年金改革須重視軍公教尊嚴與權益，在政府蠻橫態度下，「抗爭是不得不的方式」。

為了表達對政府年金改革規畫的不滿，退休將領吳斯懷日前在臉書上號召「八百壯士捍衛權益」，預計自今日起動員800人，輪流至立法院前「埋鍋造飯，日日圍城」，為期至少一個月。

郝龍斌說，目前民主進步黨政府擬的版本是違憲、違法的草案，「犧牲這一代、欺騙下一代」，30年後還是要面臨破產命運，剛好是現在年輕朋友準備退休時，「難道到時大家又要再被改革一次嗎？」

郝龍斌表示，800壯士站出來維護軍公教尊嚴，更重要的是大家希望有可長可久的年金改革方案。

他說，不溯及既往及信賴保護原則，是所有學法律的人都懂的「常識」，希望民進黨政府及立法委員不要「知法、弄法、玩法」。如果民進黨政府要強勢通過違憲版本，未來國民黨籍立法委員不排除將結合其他黨籍立委提出釋憲。

郝龍斌呼籲總統蔡英文弄清楚問題，政府該面對的真正問題與責任是經濟成長率過低，人民無法增加收入、沒多餘財富；出生率過低，人口老化、退休照顧負擔越來越沉重；基金操作績效太低，無法增加年金收益。如果民進黨不提解決三低政策，年金改革只是一場騙局。1060221

(中央社)