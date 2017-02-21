網傳老菸槍吃薑可清肺 食藥署：無根據
近來網路上流傳「吃老薑可以把肺臟清乾淨」，號稱1週就可把老菸槍黑壓壓的肺清乾淨。食藥署表示，此作法毫無根據，呼籲保養肺部還是從戒菸做起，並且避開多油的烹調方式。
網路流傳1則清肺食譜，宣稱只要把老薑、薑黃粉、大蒜、黑糖等食材一起煮，只要吃1週，「被尼古丁攻佔的肺」就會變得乾淨。
衛福部食藥署「闢謠專區」指出，近年民眾重視健康，食療傳言也愈來愈多，但「吃老薑可以把肺臟清乾淨」傳言沒有任何根據，呼籲民眾勿輕信嘗試。
國健署表示，吸菸更是致癌的主因之一，菸草中含有超過7000種化學物質，高達數百種是有毒的，還有93種以上的致癌物質，根據統計，至少有22%的癌症是菸害造成。
除了菸害，食藥署強調，烹調料理的方式、環境中的空氣品質等，都是可能影響肺部健康的因素，想有個健康的肺，建議別抽菸或處在二手菸的環境中，烹調時盡量少用油炸或大火快炒，保持環境通風，並適時使用口罩或空氣清淨機維持空氣品質。1060221
(中央社)
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