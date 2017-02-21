吃泡椒鳳爪會感染禽流感？陸衛計委闢謠
大陸禽流感疫情升溫，罹病的謠言也在網上傳播。網傳吃大盤雞、泡椒鳳爪會感染禽流感，大陸官方澄清說，人感染H7N9的最重要因素是直接或間接暴露於受感染活禽或帶病毒禽類汙染的環境。
新華社今天報導，網傳「江西省瑞昌市高豐鎮郝愛軍，因在烏石街飯店吃大盤雞感染H7N9禽流感死亡」，針對此一不實消息，當地行政部門已進行闢謠。
另外，「吃泡椒鳳爪感染H7N9禽流感」也被有心人用來造謠生事。
中國大陸國家衛生和計劃生育委員會表示，目前大陸確診的H7N9病例，絕大多數發病前有活禽的暴露或接觸史，且以暴露於有活禽售賣的農貿市場的比例居多。
大陸衛計委說，還沒有證據顯示H7N9病毒能夠透過妥善處理的禽類或禽蛋類傳播給人類；因此吃煮熟的食物不會感染H7N9病毒。
今年以來，中國大陸16個省出現人感染H7N9禽流感病例，病例數與去年同期相比明顯上升。衛計委說，這次疫情（2016年9月至今）具有開始較早、感染人數大幅增加，及家禽感染程度高等特點。
據大陸官方公布的數據顯示，中國大陸1月人感染H7N9禽流感發病192例，死亡79人。1060221
(中央社)
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