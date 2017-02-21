藍委槓上賀陳旦 要求負政治責任

國民黨立委賴士葆今天表示，交通部長賀陳旦指遊覽車翻覆事故司機行為不檢點，用字很不好。賀陳旦說，從未使用過這樣的字眼，立委應相信事實，這才是問政方式。

賴士葆今天在立法院總質詢中表示，行政院長林全很認真，但民眾都不滿，又有部長嘴巴很大亂講話。如農委會主委林聰賢指「冬天不要養禽」、交通部長賀陳旦說「為死者保重、大家都要保重」、勞動部長林美珠說「司機手握方向盤才算工時」，這些都影響到林全的施政。

林全表示，政府的施政不能只考慮到民調高低，但也會重視。針對賴士葆的舉例，他說，這些話都不是很完整的說法，有點斷章取義，不見得合理。

賴士葆說，之前的遼寧團沒有為難賀陳旦，但這次賀陳旦該負起政治責任，就算推給駕駛、死者，指司機開車行為不夠檢點，也是管理問題，且賀陳旦的用字很不好，什麼叫行為不檢點？

賀陳旦表示，他沒有推給駕駛，也從未使用過行為不檢點這樣的字眼，請賴士葆不要誤會。賴士葆說，媒體都這樣寫。賀陳旦說，賴士葆應該相信事實，這才是問政方式。不要隨便把沒有根據的話拿出來質詢，請賴士葆去求證。

而林美珠也說，她從未說過駕駛手握方向盤才算工時，請賴士葆不要什麼都相信媒體。她說，賴士葆的問政一向都非常優秀，請查證後再說，並建議賴士葆可以看立法院公報。

賴士葆表示，也請林美珠講清楚再講，若媒體講錯，林美珠應該要去糾正媒體，而不是糾正他。1060221

(中央社)