男子報案車子遭竊 原來是記錯停車位
新北市林口區林姓男子日前開車前往五分埔逛街，準備開車返家時，苦尋不著車輛，以為遭竊，焦急報警處理，警方調閱監視器畫面，發現根本是林男記錯停車位置，車子好端端在那。
台北市警局信義分局調查，林男19日與家人到五分埔買衣服，直到傍晚要離去，驚覺停車格內的車輛不翼而飛，趕緊前往五分埔派出所報案，請求協助，林男擔心車內財物被拿去不法使用。
警方不斷安撫林男情緒，並在談話過程中，懷疑林男根本是記錯停車位置，通報警網協尋，同時調閱監視器畫面確認，10分鐘後，果真順利找到仍停在停車格的車輛。
林男直呼「不好意思！」因為路況不熟才會記錯停車格，對警方很抱歉，下次不會再犯了。1060221
(中央社)
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