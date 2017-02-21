總統：打造智慧城市 前進全球打大聯盟

總統蔡英文表示，智慧城市充滿可能性，應關注在地需求。總統邀請民間企業，把內需市場當作小聯盟，鍛鍊系統整合能力，共同前進全球市場，一起打大聯盟。

蔡總統受邀出席2017智慧城市展開幕典禮。

蔡總統致詞表示，智慧城市是解決問題的方法，透過物聯網架構，可打造更貼近市民需求的方案，經由開放資料、感測器蒐集得來的大數據，可讓我們更有能力因應交通、治安、衛生和污染等各種課題。

蔡總統指出，智慧城市除了可提高生活品質，智慧城市也正在改變台灣城鄉地理的模式，過去台灣是以代工出口導向的產業為主，現在是回過頭來關注在地需求的時候了。

蔡總統表示，發展長照產業、落實食品安全管理、提高能源使用效率、增進自然災害監控防範能力，這些都是智慧城市領域值得台灣探索的重點。

蔡總統表示，政府各級機關和國公營事業，正在緊鑼密鼓推動智慧城市發展，在智慧防災、智慧農業和智慧交通等應用展現成果；水資源和電力系統的聯網，是智慧城市發展的關鍵，例如台水在宜蘭、澎湖和小琉球示範智慧水網，台電也正在布建智慧電表，推動智慧電能和節能產業的需求。

蔡總統指出，下一代智慧城市發展，從交通物流到文化教育、以及政府為市民提供便民服務，都應結合物聯網和智慧化的概念，在國內建立智慧城市試驗場域。

除了拓展內需市場資源空間，蔡總統表示，在應用方面，也透過亞洲系統計畫，增強物聯網的創新能量，藉由數位國家創新經濟發展方案，推動高速寬頻普及，培育數位人才，培養基礎。

蔡總統表示，目前行政院正在研擬前瞻基礎建設方案，將會提出數位建設規劃，這將使得中央部會、地方政府與民間企業所需的各項網路架構、雲端服務、大數據運算平台等架構，可提前完成。

蔡總統指出，作好相關基礎工作，可以讓台灣民眾深入參與智慧生活，讓業者有穩定創新環境，政府有企圖心、也有執行力，實現數位國家智慧島嶼理想。

蔡總統表示，由中央提供預算，地方政府成為推動智慧城市主力，結合民間企業打造各種特色智慧城市生態系。

蔡總統指出，智慧城市充滿可能性，她邀請正在發展物聯網解決方案的公司，提供智慧應用的新創團隊，把內需市場當作小聯盟，鍛鍊更成熟的系統整合能力，共同前進全球市場，一起打大聯盟。1060221

(中央社)