國民黨：賀陳旦戀棧官位 兩下屬被請辭
國民黨文傳會副主委唐德明今天表示，國道5號重大車禍，交通部長賀陳旦第一時間定調是駕駛問題，後續發生「兩下屬被請辭」，說明其戀棧官位心態，毫無政務官擔當。
對於日前在國道5號發生的蝶戀花遊覽車意外，行政院長林全今天表示，賀陳旦第一時間表達自責與自請處分態度，他對賀陳旦表示，等所有事初步釐清後，才會檢討責任。
唐德明表示，賀陳旦接任交通部長，第一次應該下台，是在主張「取消連假國道夜間免收費」政策失敗的時候。一個不敢堅持自己政策的政務官，就是不適任的政務官，但他臉皮夠厚，自己的主張自己推翻。
唐德明說，賀陳旦第二次應該下台，是國道火燒車事件造成26人死亡。當年教育部長蔣彥士，因為學生發生翻船事件造成重大傷亡引咎辭職，現在賀陳旦卻用下屬去職來保住官位。
唐德明指出，台灣人民很寬容，沒想到國道5號重大車禍發生的第一時間，賀陳旦不是挺起肩膀負責，而是立刻定調是駕駛問題，推諉卸責，果然後續「兩下屬被請辭」，說明賀陳旦戀棧官位的心態，毫無政務官的擔當。
唐德明說，「士大夫無恥，是謂國恥」賀陳旦「難道不覺得椅子會燙屁股嗎？」就算賀陳旦是扁系人馬，也不該是動都不能動的太上皇。1060221
(中央社)
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