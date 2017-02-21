無悔的愛情 陸7旬翁照顧癱妻26年
中國大陸1名72歲的老翁26年來一直獨力照顧癱瘓在床的妻子，他說，「癱了又怎樣，她仍是我的妻」，唯一感嘆的是自己老了，沒法抱她到院子裡曬曬太陽，只能委屈太太經常在屋裡待著了。
大陸安徽省「亳州發布」微博、中新網等媒體報導了這則故事，老翁26年來的深情無悔照顧妻子，令人動容。
報導說，1991年，46歲的姜占蘭忽然暈倒，四處求醫後，沒查出確切病因，只懷疑是擴散性腦炎。先生蔡廣遠花光積蓄為太太治病，但病情仍不見起色，姜占蘭竟慢慢成了植物人。
蔡廣遠說，生病後那一年，在一名中醫針灸治療下，太太稍微清醒了幾天，能說幾句話，斷斷續續的蹦出幾個字，希望給她一瓶農藥，她不想拖累先生。
老翁說，「我當時就給她說，癱了又怎樣，不仍是我的妻嗎？是我的妻，我就得照顧她一輩子。」
憑著這個承諾，蔡廣遠這一照顧就是26年。
老翁每天幫妻子餵飯、擦身、洗尿布，這樣的動作重覆了26年。但他唯一感嘆的是「以前還能把她抱到院子裡，曬曬太陽吹吹風，現在我老了，腰也彎了，抱不動了，只能委屈她經常在屋裡待著了。」
這個故事感動許多大陸網友，網友說，「真愛，珍愛」、「真希望婆婆可以清醒過來」。1060221
(中央社)
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