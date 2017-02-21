奇萊平原古聚落 窺見各族群變遷
花蓮「達固湖灣」去年挖出多顆貝塚螺貝，經考證已有800多年歷史；花蓮市公所透過古文物、老照片回溯百年來花蓮消失的原住民族生活、漢人開墾及客家聚落成形的歷史脈絡。
花蓮市公所洄瀾人文館舉辦「滄海變桑田--消失中的奇萊平原古聚落」年度特展今天開幕，展覽內容包括16、17世紀考古文物、古地圖、舊有文獻以及歷史老照片。
花蓮市長魏嘉賢表示，不同時期各族群在花蓮市土地上的活動，藉由展覽希望能聯結成花蓮人共同的記憶。
協助展覽文物整理的東華大學台灣文化學系副教授潘繼道表示，百年前加禮宛戰役，在現今花蓮市西邊消失的撒奇萊雅族和噶瑪蘭族、及漢人在花蓮市十六股的開墾、客家在此登陸後向花東縱谷擴散等人文、歷史，都可從展覽中窺見。
奇萊平原為花蓮市古地名，百年前主要為撒奇萊雅族居住於此，歷經時代變遷及戰亂影響，古聚落逐漸消失。去年暑假成功大學考古所師生來到花蓮田野實習，在地方耆老引導下走訪古戰場。
研究團隊在古戰場田野調查時，意外挖出距今800年前的貝塚螺貝，推測當時原住民的生活方式，仍主要以撈貝、漁獵及農耕維生。1060221
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。