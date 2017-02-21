奇萊平原古聚落 窺見各族群變遷

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花蓮「達固湖灣」去年挖出多顆貝塚螺貝，經考證已有800多年歷史；花蓮市公所透過古文物、老照片回溯百年來花蓮消失的原住民族生活、漢人開墾及客家聚落成形的歷史脈絡。

花蓮市公所洄瀾人文館舉辦「滄海變桑田--消失中的奇萊平原古聚落」年度特展今天開幕，展覽內容包括16、17世紀考古文物、古地圖、舊有文獻以及歷史老照片。

花蓮市長魏嘉賢表示，不同時期各族群在花蓮市土地上的活動，藉由展覽希望能聯結成花蓮人共同的記憶。

協助展覽文物整理的東華大學台灣文化學系副教授潘繼道表示，百年前加禮宛戰役，在現今花蓮市西邊消失的撒奇萊雅族和噶瑪蘭族、及漢人在花蓮市十六股的開墾、客家在此登陸後向花東縱谷擴散等人文、歷史，都可從展覽中窺見。

奇萊平原為花蓮市古地名，百年前主要為撒奇萊雅族居住於此，歷經時代變遷及戰亂影響，古聚落逐漸消失。去年暑假成功大學考古所師生來到花蓮田野實習，在地方耆老引導下走訪古戰場。

研究團隊在古戰場田野調查時，意外挖出距今800年前的貝塚螺貝，推測當時原住民的生活方式，仍主要以撈貝、漁獵及農耕維生。1060221

(中央社)