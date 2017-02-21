官方預估 巴拿馬今年經濟成長5.8%

巴拿馬經濟財政部今天表示，在拉丁美洲經濟復甦、巴拿馬運河營運提升和公私投資增加推動下，今年巴拿馬的國內生產毛額可望成長5.8%。

這項官方對巴拿馬經濟成長的預估與世界銀行預估的5.4%、聯合國拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會（西文縮寫拼CEPAL）的5.9%和國際貨幣基金的5.8%，均相當或相差不多。

巴國經財部社會經濟分析室主任莫雷拉（Raul Moreira）表示，上述預估值今年內可能還有變動，甚至有可能提升至6%。

這位經濟分析師同時指出，巴拿馬經濟受外界因素影響很大，如果國際貿易缺乏動能將直接影響到巴拿馬箇郎加工出口區和巴拿馬運河及港埠的營運。

他說，美元的強勢也會影響到巴拿馬農漁水產的出口及本地旅館和餐廳的收入。1060221

(中央社)