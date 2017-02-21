印尼穆斯林再示威 要求鍾萬學入獄
印尼近萬名穆斯林今天前往印尼國會前示威，呼籲國會要求政府把涉及宗教褻瀆案的雅加達省長鍾萬學停職，並要求司法單位立即逮捕鍾萬學。
印尼國家警察發言人波伊（Boy Rafli Amar）表示，警方已接獲發起示威活動的「印尼穆斯林論壇」（Indonesian Muslim Forum）通知，預估有1萬名群眾參與今天在國會前的示威活動。
波伊也呼籲抗議群眾遵守法律，維持示威活動和平進行。活動必須依法在下午6時前解散，抗議群眾不能破壞公共設施。
他說，若警方發現示威活動期間有不法分子採取暴力或違法的行為，警方會要求活動負責人承擔責任。
「印尼穆斯林論壇」表示，他們要國會出面，要求政府將鍾萬學停職，也要求最高法院拘捕鍾萬學，並判處最高的刑期。
自從去年11月以來，印尼若干穆斯林團體已發動數波抗議鍾萬學褻瀆可蘭經的大規模集會。鍾萬學褻瀆宗教案目前仍在審訊程序中。
他在2月15日的雅加達首長選舉第一輪投票中得票居第一，將進入第二輪投票。1060221
(中央社)
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