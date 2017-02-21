國軍縫團體臂章 國防部：繼續執行

國防部今天表示，會繼續執行縫臂章命令，沒外傳要暫停或縫好了要大家拆掉的事。

媒體報導，國防部長馮世寬1月底下令要求全軍要在野戰服、軍便服與軍常服上縫製服務單位的「團體臂章」，3月1日實施，但國防部上週突然下令，要求「軍常服團體臂章暫不佩戴」，遭指「擾軍」。

國防部發言人陳中吉上午在國防部例行記者會表示，繡臂章是要凝聚形象和向心力，執行前，後勤部隊會檢整，確認臂章是不是如數發到各單位，縫製上希望不要造成困擾，執行成效希望一致。

他說，目前為止會繼續執行這項命令，有些單位3月1日前已發下臂章，有些單位要更多時間整理，希望有餘裕讓大家完成任務，沒外傳要暫停或縫好了要大家拆掉。

國防部自西元1968年即以保防安全為由，規定軍常服、軍便服不佩戴，媒體詢問現在又恢復是否會有保防安全疑慮？陳中吉說，時空環境背景不同，保防安全仍有其他作為。1060221

(中央社)