NBA》公牛進入重建 吉米巴特勒前往綠衫軍？

沃神爆料公牛如果進入重整的話，吉米巴特勒有可能被交易至塞爾提克。(美聯社資料照)

根據美國媒體報導，公牛有可能進入重建，吉米巴特勒有可能前往波士頓塞爾提克，另有一說，泰吉布生、羅賓羅培茲與麥克德莫有可能會被交易出去換來合適的球員。

《雅虎體育》沃神先前曾爆料，公牛如果進入重建的話，首先會被交易出去的將是頭號戰將吉米巴特勒，而對巴特勒最有興趣的球隊就是綠衫軍。

但隨後又傳出泰吉布生、羅斌羅培茲和麥克德莫也被放進交易名單中之後，有可能會影響吉米巴特勒去留。

泰吉布生與羅賓威羅培茲都是公牛先發球員，場均分別是11.6分、7籃板，以及9.8分、6.8籃板，至於替補的麥克德莫也有10.2分，三人都有不錯的戰力，但如果交易出去可以省下近2500萬美元的薪資，或許可以吸引到更好的球員。

(中時電子報)