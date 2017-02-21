施工挖斷自來水管 市議員為民請命
台中市政府水利局在東區精武東路進行污水下水道埋設工程，20日下午施工時，疑不慎挖斷自來水管線，造成東、南等行政區停水；當地市議員邱素貞今天為民請命，建議道路等地下工程施工前，各單位應事先協調會勘確認，以免影響民生作息。
邱素貞指出，這次停水，造成台中6萬戶自20日晚8時起停水36小時，引民不便。自來水公司歸咎市府水利局挖破水管，水利局則指責自來水公司未提供當地幹管資料，雙方各說各話。
邱素貞表示，在地球上，陽光、空氣、水是構成生命的三要素，人體更約有60%是水份，水是維持生命所必須且又不可缺少的物質，無預警停水將造成民眾生活不便。她建議，未來道路等工程施工前，應知會相關自來水、電力、電信、瓦斯等單位，確認施工位置是否埋設幹管，以免遭誤挖損，影響民生作息。
住在東區的陳小姐說，自來水公司因無預警停水，除非備有水塔，否則住戶根本措手不及，只好騎機車帶水桶去找水，完全打亂日常生活，很不舒服。住在南區美村路的市議員邱素貞服務處主任黃淑紋說，20日下班回家準備洗菜、煮飯，卻發現沒自來水可用，不但晚餐泡湯，也無法洗澡、洗衣服，真是不方便。
適逢停水期間，邱素貞21日前往台中路與建成路口，查看自來水公司正在加緊更換老舊自來水管施工情形，提醒注意工安，避免影響民生作息。
(中時)
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