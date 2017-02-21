網拍糾紛棒打致腦死 陳姓主嫌投案

陳姓主嫌（中）昨晚在南投縣投案。（陳淑娥翻攝）

警方帶回陳姓主嫌等9名嫌犯。（陳淑娥翻攝）

台中市大雅區19日晚間發生當街亂棒鬥毆，造成張姓少年命危，25歲陳姓主嫌昨晚在南投縣投案，警方表示，陳嫌坦承在網路號召一票人赴大雅區雅環保齡球館外談判，20餘人一時情緒失控，涉嫌持棒棍毆打張少等3人後駕車離去，警方漏夜帶回陳嫌等9名嫌犯，目前正積極查緝其他10餘名共犯中。

豐原警方表示，無業陳姓主嫌與邱姓少年（17歲）及張姓少年（16歲）3人為熟識，邱因在LINE上跟陳賒帳購買6000元的褲子多件，19日陳向邱催討時雙方互嗆引發不悅，邱於當天晚間9時許，約陳到大雅區雅環保齡球館外談判，並找友人張姓少年及賴姓男子（26歲）一同赴約。

警方指出，陳嫌遂在網路上利用臉書號召一票友人助陣，8輛車浩浩蕩蕩駛往雅環保齡球館，血氣方剛的20餘人一下車，凶神惡煞分持8支棒球棍對張少等3人猛揮毆打，手無寸鐵的3人嚇得抱頭四處逃竄，還有路人唯恐遭波及躲到流理台下，現場一陣混戰令人不寒而慄。隨後警網趕到後，陳嫌等一群人已經鳥獸散，造成張少顱內出血命危、邱少則重傷、賴男就醫後已出院返家。

警方昨晚漏夜追緝陳姓主嫌等共犯，並策動出面投案，躲在南投縣集集的陳嫌，昨天深夜自動投案，警方陸續帶回其餘8名共犯並漏夜偵訊，目前積極查緝其他10餘名共犯中，陳嫌等9人訊後將依重傷害罪嫌送辦。

(中時)