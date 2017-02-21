醫美吸金 前基隆市長林水木遭騙近千萬
女子曾珮榕涉嫌自2012年起，對外宣稱握有抗齡逆老等醫美技術，號召民眾投資醫美珍所，保證每3個月即可獲利15%，就連前基隆市長林水木也受騙超過500萬元。台北地檢署認定，曾珮榕等4名被告吸金數千萬元，涉嫌違反《銀行法》、詐欺罪，今日提起公訴。
自稱天道盟特攻隊長的「寶哥」凌志成是曾珮榕男友，也被警方以吸金嫌犯送辦，但檢察官調查認為，凌並未對外招募資金並保證獲利，對曾女在外招攬投資並不知情，今日處分不起訴。
檢方指出，曾珮榕利用經營極漾全方位診所、極致全方位診所等2間診所名義，自2012年至2016年初，對外宣稱診所與健保署簽約，正研發抗衰老針劑，研發成功即可領回3億元保證金等理由，以每月投資金額12%至400%報酬，對外招攬投資。
受害者指控，當初因看好醫美產業，加上曾珮榕在台北知名飯店、百貨公司舉行說明會，甚至藝人蕭淑慎、兩性作家徐尚懿也來站台，才會相信曾女，最後卻被當成肥羊宰殺。
2015年底，曾珮榕經黑幫友人結識林水木，以每3個月分紅15%、1年分紅60%為幌子，鼓吹林水木掏出近千萬元，投資醫美診所，但2016年初，曾女即被查獲非法吸金，林水木血本無歸。
曾珮榕否認吸金、詐欺，辯稱實實在在從事醫美，但檢察官認為，以保證獲利募集資金即涉嫌違反銀行法，而曾女財力不足，而有詐欺之嫌。
(中時)
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