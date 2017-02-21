時來運轉「運彩氣象站」，由尉遲佩玉主持。(馬樹立攝)

影片：《時來運轉》運彩氣象站2／21-27精彩賽事預告

全明星賽結束後，本週NBA將有三天休兵，但仍然有精彩的足球跟冰球賽事值得關注。週五起，休息過後的NBA重燃戰火，又有哪些觀賽重點呢，彩迷們務必注意本周的賽事預告，並參考每日最新戰況分析。

運彩氣象站將一周的運彩投注情況，一次報給彩迷參考。(本報系與台灣運彩提供)

2月21日(星期二)

浦和紅鑽 對 西雪梨流浪者

單場加場中投注：

週二的足球焦點，昔日的亞洲王者在亞冠聯賽開幕日強碰。上周末德比大戰造成的體力耗損，對本賽季狀態糟糕的西雪梨流浪者無疑是雪上加霜，選擇在超級盃保留主力的浦和紅鑽，企圖把握機會搶下寶貴的勝利。

賽事熱度90

運彩氣象站每星期二推出新一周的投注內容。(馬樹立攝)

2月22日(星期三)

大阪飛腳 對 阿德雷德聯

單場加場中投注：

進入 2017 年，阿德雷德聯迎來多名新面孔，企圖扭轉本賽季頹勢。積極備戰本場賽事的大阪飛腳，則力拼終止在亞洲賽場上的八連不勝。過去兩隊在亞冠曾交手四次，各取得兩場勝利，大阪飛腳想全取三分恐怕不是那麼容易。

賽事熱度85

2月23日(星期四)

波士頓棕熊 對 安納罕鴨

單場投注：

喜歡衝撞與速度刺激感的彩迷，周四也別錯過了運彩提供國家冰球的單場投注賽事，波士頓棕熊作客挑戰安納罕鴉。近況不錯的棕熊力拚季後賽資格，以他們客場戰績還優於主場的情況來看，安納罕鴨要當心了。

熱度80。

2月24日(星期五)

洛杉磯快艇 對 金州勇士

單場加場中投注：

快艇對上勇士已吞下跨季九連敗，此戰端看快艇能否挾帶最近四連勝的氣勢一舉扳倒勇士大軍；本季兩隊平均一場都至少可以轟下十顆三分球，三分球命中率也都在聯盟前段班，預期有機會成為一場互相飆分的比賽。

熱度100。

2月25日(星期六)

聖安東尼奧馬刺 對洛杉磯快艇

單場加場中投注：

本季兩隊交手兩次，最後都是由快艇帶走勝利。馬刺頭號得分手雷納達本季兩場對戰快艇的投籃命中率不到3成5是馬刺落敗原因之一。馬刺賈索預計能在明星賽後歸隊，面對少了後場指揮官保羅的快艇，馬刺必然想在快艇主場偷下一勝。

賽事熱度95。

2月26日(星期日)

芝加哥公牛 對克里夫蘭騎士

單場加場中投注：

騎士在一月交易來老牌射手柯佛後，漸漸補上史密斯缺陣後的外線火力空缺。但屋漏偏逢連夜雨，禁區大將凱文勒夫又因膝蓋傷勢須缺陣六周。騎士對公牛已對戰三連敗，小皇帝詹姆斯雖然少了凱文勒夫的輔佐，但也不會輕易讓公牛在自家地盤延續連勝紀錄。

賽事熱度95。

2月27日(星期一)

夏洛特黃蜂 對洛杉磯快艇

單場投注：

黃蜂從前年開始對上快艇便一勝難求，近況不佳的他們最近更跌出了東區八強行列；此戰將看今年三分準星跟得分能力更進化的蜂王沃克，能否在保羅船長不在家的情況下帶走勝利，繼續朝季後賽席位邁進。

賽事熱度85。

(中時電子報)