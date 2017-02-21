澳小飛機墜購物中心5死 疑發動機故障
澳洲警方表示，一架小型飛機從澳洲第2大城墨爾本郊外機場起飛不久後，墜毀於一處購物中心屋頂，造成5人罹難。警方說，飛機墜機前發出求救訊號，調查工作聚焦於發動機故障。
路透社報導，維多利亞省助理警務處長利恩（Stephen Leane）在墨爾本告訴記者，這架豪客比奇公司「空中之王」（Beechcraft King Air）雙渦輪螺旋槳飛機出現發動機故障，墜毀於伊森頓機場（EssendonAirport）跑道尾端附近的購物中心。
目擊者向澳大利亞聯合新聞社（Australian Associated Press）表示，這架飛機是在撞擊後爆炸。
利恩說：「機上有5人，看來無人生還。」
他又說，這架飛機是在早上約9時墜毀，在購物中心預計開門營業的約1小時前，除了機上人員外無人傷亡。
天空新聞網（Sky News）報導，不斷燃燒的殘骸散落購物中心停車場各處，黑色濃煙從墜機地點冒出。
警方沒有公布死者身分。
法新社報導，警察部長奈維爾（Lisa Neville）表示：「這似乎是一架輕型飛機撞擊伊森頓機場的暢貨中心，這架飛機是包機。」
暢貨中心將再延後1個小時營業，當局證實暢貨中心內無人受傷。
維吉尼亞省警察總監弗雷文（Mick Frewen）表示，調查工作聚焦於「災難性發動機故障」。他又說，這架飛機在墜機前曾發出求救訊號。（譯者：中央社張曉雯）1060221
(中央社)
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