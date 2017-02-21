世大運 柯文哲感性喊話：把金牌留台灣

「讓金牌留在台灣！」世大運在即，已有42座賽事相關場館完工，台北市長柯文哲今天表示，最讓他感動的世大運相關影片是「這一次我們回家比賽」，希望優秀選手把金牌留在台灣。

天母棒球場為世界大學運動會棒球賽決賽場地，去年8月整修動工，今年2月15日完成，柯文哲出席完工記者會表示，天母棒球場從民國88年建設至今，有些設備已老舊，利用辦世大運機會整修，包括空調、周邊設施、線路與消防系統等，共花1億2750萬元。

他說，「重點不是把場地準備好，而是把金牌留下來」，最感動世大運相關影片是「這一次我們回家比賽」。之前台灣沒機會辦大型比賽，選手都去國外，就算得獎也是在國外，希望優秀運動員在自己國家得獎，把金牌留在台灣。

包括新建場館網球中心、和平實驗國民小學籃球館在內，世大運賽事場館共60座、遍布新北市、台北市、桃園市、新竹縣與新竹市，至今已有42座整建完成，其餘18座場館預計4月底前完工。

世大運執行長蘇麗瓊表示，場館完工後，將辦測試賽，24日到26日世大運中華培訓隊將在天母棒球場對上中國、南韓與捷克隊。1060221

(中央社)