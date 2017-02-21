盧彥勳逆轉勝 德雷海灘網賽挺進16強

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盧彥勳德雷海灘公開賽晉級16強。（資料照/鄭任南攝）

曼非斯網賽結束後，我國好手盧彥勳21日續戰德雷海灘公開賽（Delray Beach Open），單打首輪迎戰世界排名109的地主選手弗拉坦傑洛(Bjorn Fratangelo)，盧彥勳打出逆轉勝，4比6、7比5、6比4挺進16強。

先失首盤的盧彥勳，次盤自0比3落後連趕4局逆轉戰況，第12局把握第2個破發點，順利扳平盤數，第3盤雙方一路保發，盧彥勳盤末再破發對手連取2局，歷時2小時又10分鐘笑納逆轉勝。

盧彥勳下一場將與大會第8種子、英國好手埃德蒙(Kyle Edmund)一爭8強門票，22歲的埃德蒙去年美網闖進16強，2013年辛辛那提網賽兩人曾交手，盧彥勳鏖戰3盤飲恨。

(中時電子報)