新北市警卸、新任分局長交接 市長朱立倫主持
今（21）日上午9時30分，新北市警局舉行卸、新任分局長、大隊長佈達交接典禮，由市長朱立倫親自主持，朱期許新任分局長、大隊長在原有的優良的傳統基礎下全力以赴，賡續推動各項警政工作，圓滿達成上級交賦任務，為市民營造安全優質的居家生活環境。
原海山分局分局長陳木樹調陞警政署保防組組長，由原土城分局分局長黃勢清接任，土城分局分局長由原三峽分局長王順益接任，三峽分局分局長由原金山分局長張錦成接任，金山分局長由原公共關係室主任林武宏接任，原保安警察大隊大隊長楊華中榮調台南市政府警察局玉井分局分局長，由原後勤科科長李忠萍接任。
(中時)
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