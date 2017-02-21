7旬退休教師指姦菲傭 判刑3年2月定讞

桃園市年逾70歲的吳姓退休教師，4年前他利用與家中菲律賓女看護獨處的機會，以手指性侵她下體；最高法院認為，案發時菲國風災她的家中毀損、生父遽逝，心裡甚為哀痛，吳男竟罔顧此而加以性侵，考量雙方已達成和解，將他判刑3年2月確定。

判決指出，該名菲國看護來台後，居住在吳的住處照顧他與妻子，但吳男因身體狀況尚佳，可自行上下樓、進食與行動，平日無需女看護照料，她只在六日到吳的住處進行打掃、烹煮。

2013年11月24日周日上午7點多，吳男見妻子外出，其餘家人都在2樓以上房間內就寢，他趁與女看護獨處機會，強脫她的衣物用手指加以性侵，她掙脫他的掌控後，立即撥打外勞保護專線求救，警方隨即趕到現場逮捕吳男。

歷審都認為，吳男仗其優勢之雇主地位及男性體力，對菲國女看護性侵，犯罪危害不輕，但考量他坦認犯行並已賠償對方57萬元，獲得對方原諒，依強制性交罪將吳男判刑3年2月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)