機捷A9A緊急避難車站鋼軌斷裂 桃捷：不影響安全

桃捷公司巡檢發現鋼軌斷裂，但不影響行車安全。（甘家雯攝）

機場捷運目前進行自由行，預計3月2日通車，不過2月18日凌晨2點例行維修保養巡檢工作時，巡檢人員發現林口站和山鼻站間的緊急避難車站有一處道岔、鋼軌界接鋼材有斷裂，約2-5mm的鋼軌裂縫，立即依照標準作業程序向公司通報，並採取魚尾板夾固定措施，桃捷董事長劉坤億表示，道岔處有4軌道，鋼軌斷裂預計今晚修復，不影響試營運，也不影響正式通車。

桃捷公司表示，該地點為A9a緊急停靠站維修軌附近，主維修道岔邊，巡軌發現後，桃捷公司也同步通報興建單位高鐵局，經評估裂縫位置及狀況，研判結果為不影響試營運。

發現軌道狀況後，桃捷公司採取切換處置，行駛車輛換軌運行，因此試營運未受影響，安全也無疑慮，19與20兩日，巡檢員再嚴格檢查魚尾板夾固定狀況，也並無鬆脫情形，至於該處的狀況原因，因仍屬保固期間，桃捷公司也要求興建方高鐵局將此個案進行調查，高鐵局及捷工處也於第一時間派員並進行處置，亦已將各項備料前置工作完備，今晚將斷電進行修復工作。

劉坤億表示，試營運期間發現問題、解決問題，都是為讓後續正式營運更臻完善，桃捷公司與高鐵局將共同提高維修品質，為營運安全，做好把關工作。

(中時)