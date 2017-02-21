台南市政府展現智慧城市能量 智慧城市展獲獎

台南市政府以「OPEN臺南1999計畫」主題，首度參加由台北電腦公會主辦的「2017智慧城市展」，在「智慧城市創新應用獎」競賽類別中獲獎，今天由副市長張政源代表接受總統蔡英文頒獎，將台南市智慧便民之創新成果完整呈現。

國內今年共有85件作品參賽，台南市一路過關斬將進入決賽，最後，經專業評審審查票選為優勝作品，並獲邀參加「2017智慧城市論壇暨展覽」，2月21日至24日於台北世貿中心南港展覽館設置「臺南願景館」，展現本市智慧科技服務成果供全國民眾體驗。

研考會指出，為落實開放政府政策，市府自104年起推動OPEN台南1999計畫，不僅將派工案件公佈於主題網供民眾查詢，並打破傳統電話服務模式，提供更便利即時的多元通報管道，包括1999主題網及OPEN台南1999 APP進行案件通報；同時，也公開應用程式介面項目（API），民眾可利用API介面下載案件資料，進行相關數據分析或其他加值應用，目前，已帶動民間開發三個派工APP，完成公私協力通報。

「2017智慧城市展」2月21日起一連4天於台北南港展覽館舉行。研考會表示，市府此次積極參展，規劃設置「台南市智慧城市願景館」，展出內容豐富多元，包括沙崙綠能科學城建構為智慧生態城市，以及與遠傳電信股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司合作之4G智慧城市計畫成果，顯示台南市發展智慧城市的願景「Smart city, Quality life」。

尤其，台南市政府與遠傳電信自104年攜手推動臺南4G智慧城市旗艦計畫，成果豐碩，展出內容涵括「智慧雲端」、「智慧防災」、「智慧交通」、「智慧學習」、「智慧健康」、「智慧觀光」6大領域智慧應用，透過與臺南豐富在地人文的結合，串聯4G技術帶領民眾深入感受智慧城市進化新樣貌。

會場也展示多項應用服務，包括因應城市治理數據化而打造的視覺化展示平台「智慧城市儀表板」，及市政導覽APP「市府洽公小幫手」，透過在市府大樓內佈建的900個Beacon，運用微定位技術進行室內導航，導引民眾輕鬆到達目的地，並提供適時的洽公資訊。

此外，南市府與台灣大哥大合作聚焦發展之「智慧影音」與「智慧微商務」兩項應用，包括在地新農人品牌打造推廣及臺南縮時攝影等亦同步在願景館展出，開放民眾現場體驗，充分展現市府將4G融合於生活中，帶給臺南市民智慧便民、幸福有感的美好生活，也藉由智慧城市建設扶持在地新創事業，帶動地方產業升級與永續發展，達成「文化首都」、「低碳城市」、「智慧新城」、「觀光樂園」的城市願景。

(中時)