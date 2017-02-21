華岡周子愉指控遭公審霸凌 校長：我在公審我自己

前華岡藝校學生周子愉（中），指控校長丁永慶公開霸凌他。（林志成攝）

「校長公審我，台北市不接受我的訴願，我將打行政訴訟。」前華岡藝校學生周子愉今天指控，去年因為大陸藝人鹿晗事件，校長丁永慶公然霸凌他，當著師生的面罵他「一個政治狂熱份子」、「不配做華藝人」，台北市又拒絕他的訴願，相當不合理。

人本教育基金會今天召開「中學生人權，司法無可救藥？」記者會，現在是淡江大學公共行政系學生的周子愉指控，去年他還在讀華岡藝校時，指責學校產生學生代表人選過程「黑箱」，因此他要籌組學生會，但學校認定他不合規定阻撓他發放選舉公告，並以「破壞校譽情節嚴重」記他一支大過。

周子瑜又說，去年5月，華岡藝校接待持觀光簽證的大陸藝人鹿晗到校拍攝，遭媒體揭露沒有辦工作證，造成校內師生爭取拍攝的心力白費。他在網路上分享媒體相關報導，但校長卻在200多個師生面前說「他可以代表全校800多人的聲音嗎」、「一個政治狂熱份子，賠上我們全部，真讓人痛心」。

「校長的公審非常有效果」，周子愉說，隔天，校內牆上開始出現「勿用政治沾染藝術」、「藝術學校不歡迎政治狂熱份子」、「不要為華岡披上政治色彩」等標語及海報，甚至有學弟、學妹直接到他的班級張貼。

在1年內，周子愉被記3大過、2小過及留校察看，面對這樣的處境，他去年8月1日向台北市訴願會提訴願，指校方侵害言論自由、帶頭霸凌、濫權記過等，卻被認定還不到退學程度，不能提訴願也不能提告。周子愉因此決定向行政法院提行政訴訟，爭取公道。

華岡藝校校長丁永慶回應說：「我沒有公審他，而是在公審我自己。」她說，大陸藝人鹿晗事件，周同學在網路上分享媒體相關報導，造成軒然大波，學校內一些排練好久要跟鹿晗一起演出的學生，因此無法進行，她當時不斷向學生道歉，是在自我反省，至於「有人要對號入座」，她也沒辦法。

(中時)