防疫預算1.6億 藍委爆：農委會防疫會議騎馬吃活魚

國民黨立委盧秀燕(右)指出，農委會防疫預算編列1.6億，卻被踢爆假開會之名，行玩樂之實。行政院長林全(左)表示，絕對禁止，將徹查清楚。(擷取自立法院議事轉播)

立委盧秀燕在21日總質詢中拿出鵝與鴨的照片請行政院長林全分辨，並詢問全國家禽禁宰運1周政策已過4天，24日到期後是否會再延長？（姚志平攝）

對於立委盧秀燕詢問全國家禽禁宰運1周政策已過4天，24日到期後是否會再延長？農委會主委林聰賢（右）答覆表示，若新增感染案例，延長是必要的（姚志平攝）

農委會專家日前搞出鴨鵝傻傻分不清烏龍，防疫專業令人擔憂，國民黨立委盧秀燕質詢今日指出，農委會防疫預算自105年起8900萬逐年增加，今年更編列1億6千萬，但導演李惠仁踢爆，預算都被用來吃喝玩樂。另外，全國家禽禁宰運一周政策已過4天，24日到期後是否會再延長，農委會主委林聰賢答覆，若新增感染案例，延長是必要的。

農委會遭踢爆，曾以防疫會議之名分別安排淡水2天一夜、桃園2天一夜，卻只開了2~4小時的會，就跑去騎馬、參觀蔣公行館、活魚三吃。盧秀燕質疑，公務員玩樂的時間算不算工時？行政院長林全對此表示，絕對禁止這類行為，會請農委會一周內查清事實。

林聰賢認為，全國家禽禁宰運政策是否延長，端視有無新增感染案例，若無新案例，代表疫情在控制範圍，就不需要延長，反之若有新案例，延長也是必要。

蝶戀花事故釀33死，外傳公路總局長陳彥伯、觀光局長周永暉「被請辭」，盧秀燕詢問交通部長賀陳旦，是否親自打電話要求遞辭呈？賀答覆說，事發後有與2位局長討論工作上相關人事安排，但不認為有明示或暗示兩人辭職。

(集團連線報導)