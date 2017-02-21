防禽流感 高市建置防疫地圖
防範禽流感疫情擴大，高雄市衛生局配合農業局加強防疫工作，稽查疫情也要求相關人員自主管理，還建置防疫地圖，要求禽場及水域周邊3公里處都為高風險區，應加強防疫。
為防範禽流感疫情擴大，2月17日到2月24日，全台家禽實施禁宰禁運，希望讓潛伏的家禽飼養場的禽流感病毒能夠現形。
農業局長蔡復進指出，高雄市目前無家禽場禽流感病例，農業局仍加強防堵禽流感入侵，農業局查察367處禽場、理貨場與批發市場也進行消毒，也查緝違規私宰等。
蔡復進說，零售市場7件通報疑似活禽展售與私宰情形，並對其中3場有活禽的攤商除移動管制，並依動物傳染病防治條例進行裁處。
衛生局長黃志中指出，目前衛生局列管6處市場及1禽場共85名相關從事業人員被要求自主管健康管理。
另方面，衛生局也建置防疫地圖，包括列管全市的禽場、濕地和湖泊候鳥傳播疫情等，同時也會加強對居住在附近民眾的宣導，提醒醫療院所注意居住在高風險區民眾的就醫診斷，做為診療病情判讀的參考。
衛生局的防疫地圖已po網，請禽場和水域附近民眾提高警覺，共同防制禽流感。1060221
(中央社)
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