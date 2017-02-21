菲奪命遊覽車意外 疑煞車器過熱肇禍
菲律賓昨天發生的遊覽車意外，奪走15條人命，初步推測疑因煞車器過熱導致失靈而肇禍。
一輛載有62名乘客的遊覽車，昨天上午8時40分左右在黎薩省（Rizal）塔奈鎮（Tanay）山路高速失控，撞向路旁1支水泥電線桿，導致車體嚴重毀壞變形，死者已增至15人，另40餘人受傷送醫，有人需要截肢，其中20餘人情況危急。
出事遊覽車的乘客均為一所大學的師生，校方租用了9輛遊覽車，從大馬尼拉地區的奎松市載著學生前往塔奈鎮的活動中心，參加團體訓練活動，事發地點距目的地只剩20分鐘的路程。
黎薩省救災人員在DZMM廣播電台說，事發地點是一段彎曲的下坡山道，生還者敘述，當時他們聞到很重的輪胎燒焦味，因此初步推測可能是司機未轉低檔並長時間踩煞車，導致煞車器過熱失靈。
救災人員表示，電線桿附近就是很深的山谷，司機可能是想避免墜谷而選擇撞電線桿。
遊覽車駕駛也已在事件中死亡。
專家提醒駕車人士，在下坡時應排至低檔以利用「檔煞」，勿長時間踩煞車，以免煞車油溫度過高導致煞車器失靈。
這起事件再次掀起坊間討論學校是否應該舉辦長途旅行，以及是否可以成績為脅，強迫學生參加。
菲國陸地運輸管理局已暫時吊銷這家遊覽車公司的營業執照，調查它旗下所有遊覽車的車況以及是否符合安全規定。1060221
(中央社)
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