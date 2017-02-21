宏都拉斯去年製造業呈現衰退
根據官方統計，去年截至11月，宏都拉斯製造品出口總額為8億6420萬美元，與2015年同期相比，短少了7520萬美元。
官方資料顯示，上述期間內，宏都拉斯鐵礦和鋼鐵製品的出口總額為1億870萬美元，比去年同期減少了3420萬美元；據分析，這是因為鋼鐵國際報價下跌了14.5%。但同時，由於缺乏生產的原物料，上述產品的出口量也下滑了11%。
宏都拉斯主要出口產品之一的肥皂，去年1至11月的出口總值為9710萬美元，比去年同期增加了880萬美元，上述期間內，肥皂出口量成長了12.6%，但價格下滑了2.3%。
上述期間內，宏都拉斯的塑膠製品出口總值達到8050萬美元，比去年微幅成長了1%。
此外，由於來自美國和巴拿馬的訂單減少，宏都拉斯紙和紙箱在上述11個月間的出口總值為6630萬美元，大幅下滑了37.7%。 1060221
(中央社)
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